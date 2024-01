Un bimbo di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Il suo corpo è stato visto, nella serata, sui binari dal macchinista di un treno regionale sulla linea Chivasso-Alessandria. Il piccolo, quindi, potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea. Il bimbo morto sarebbe un moldavo scappato da una comunità che nel pomeriggio aveva dato l’allarme per le ricerche.Si chiamava Andrei Revenee avrebbe compiuto 10 anni il prossimo marzo. Sono in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria per chiarire l’accaduto. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria.

È la seconda vittima sulle linee ferroviarie di oggi nel Torinese, nella stessa area. Alla stazione di Chivasso, a una quindicina di chilometri da Borgo Revel, questa mattina una sessantenne è stata travolta e uccisa da un treno in trasnito sulla linea convenzionale Torino-Milano. In quel caso è stato quasi sicuramente un suicidio, come hanno ricostruito gli investigatori.