Due uomini sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco nella periferia di Roma, a largo Edoardo Tabacchi, in zona Casetta Mattei. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano su quanto accaduto insieme alla Dda, potrebbe trattarsi di un agguato che ha lasciato per strada un uomo ferito a una gamba, ma non in pericolo di vita, e un altro di 33 anni, romano, che, colpito al torace, è apparso subito in gravi condizioni ed ha poi perso la vita. Da quanto si apprende, gli autori sono fuggiti a bordo di un’auto e adesso i militari dell’Arma stanno cercando di rintracciarli e identificarli.