Stefano Tacconi è tornato a camminare. E lo ha voluto annunciare a tutti entrando con le sue gambe nello studio di Verissimo. “Che fatica, ma va bene così”, ha detto alla conduttrice Silvia Toffanin. “Una mattina mi sono svegliato e ho deciso di mollare carrozzina e stampelle, è successo 15 giorni fa”, ha poi svelato l’ex portiere della Juventus, che nell’aprile del 2022 era stato colpito da una emorragia cerebrale.

“Dei medici bravissimi mi hanno ripreso per i capelli. Avevo tirato un po’ troppo la corda, bisogna ascoltare più il proprio fisico e assecondarlo”, ha raccontato Tacconi. Che ha ricordato il periodo in cui è stato ricoverato in ospedali di varie parti d’Italia: “Quando vedi le altre persone che stanno peggio di te, ti rendi veramente conto che l’hai scampata. Riguardavo le vecchie partite della Juve, mi davano la carica”.

In estate l’ex calciatore ha seguito un percorso di riabilitazione all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. E fece anche una prima uscita pubblica, in carrozzina. “È tutto faticoso, ma lotto”, ha spiegato Tacconi. Che ora riesce a godersi un po’ di normalità: “È stato un bel Natale, con tutta la famiglia siamo stati ospiti di un amico in un ristorante molto carino. Sto meglio”. Le difficoltà però restano: “Una gamba non mi funziona ancora bene. A febbraio vediamo se mi opererò”. In ogni caso, lo spirito di Tacconi è sempre lo stesso: “Combattivo, come in campo”.