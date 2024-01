“Siamo in giro per l’Abruzzo ad ascoltare e raccogliere la voce di lavoratrici e lavoratori del settore agricolo, fondamentale per questa terra, così come la voce di operatrici e operatori sanitari oramai ridotti a turni massacranti. Chiediamo al Governo più risorse per la sanità pubblica: chi è ricco sta saltando le liste d’attesa andando dal privato, chi è povero sta rinunciando a curarsi”. Così Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, nel corso del tour in Marsica per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 10 marzo. “Siamo in giro per le aree interne a raccogliere contributi preziosi. Stamane eravamo ad Aielli, a vedere come l’arte, la cultura, la bellezza, i murales hanno ravvivato un borgo che altrimenti rischiava lo spopolamento. Storie concrete che ridanno speranza all’Italia: questo stiamo facendo”.