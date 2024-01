“Nel programma di governo non c’è il tema del secondo, terzo, quarto mandato. Non abbiamo preso nessun impegno di fronte agli elettori. È un tema di discussione, ma non è dirimente per la coalizione”. Così il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani durante un incontro politico a Bologna. “Si possono avere anche idee differenti, siamo forze politiche differenti, sennò saremmo un partito unico. Ognuno è libero di fare le proprie proposte. Non ha nulla a che vedere con la coesione della coalizione: c’è un programma che vogliamo rispettare, quello sì è vincolante e su quello non si può cambiare idea”, ha sottolineato Tajani. “Un governatore ha molti più poteri nella sua regione di quanti ne abbia il presidente del Consiglio. Ritengo che debba essere mantenuta la legge attuale. Il Parlamento è sovrano ma non sono entusiasta dell’idea di cambiare la legge per consentire il terzo mandato, non credo convenga ai territori”.