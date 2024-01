In Emilia-Romagna “noi puntiamo a vincere, è ora di cambiare”. Così il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani durante un incontro politico a Bologna parlando di elezioni regionali. “La democrazia è alternanza e sono convinto che si possa conquistare questa Regione con un modo diverso di governarla”, ha sottolineato. “Ci stiamo preparando qualora il presidente Bonaccini dovesse lasciare l’incarico per una campagna elettorale che deve essere vincente: per vincere, come è successo ad Ancona e Brindisi, che sembravano incontendibili, bisogna scegliere un candidato di area moderata e popolare. Non deve essere per forza di Forza Italia, può essere anche un civico, come è stato Guazzaloca per Bologna”, ha esortato. “L’egemonia non è mai positiva, l’alternanza è un fatto positivo, qui in Emilia-Romagna ce n’è molto poca e c’è un sistema centralistico dove tutto fa riferimento a un solo partito: o si è lì o si è fuori dai giochi. Non è giusto e non è una scelta che va nella direzione di una vera democrazia dell’alternanza”, ha concluso.