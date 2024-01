“Per tutti i camerati caduti, presente”: questo lo slogan, scritto e urlato con tanto di saluti romani, del video che CasaPound ha pubblicato sul suo canale telegram per ricordare la giornata dedicata a Acca Larentia. Dopo la polemica e le indagini per i saluti romani, CasaPound e il movimento giovanile Blocco Studentesco hanno pubblicato oggi un video che ripercorre le fasi dell’adunata del 7 gennaio: dai militanti che si ritrovano sotto la sede di Casapound, al viaggio in metropolitana verso il quartiere Tuscolano, ai saluti romani e il ‘Presente’ ripetuto tre volte per ricordare i morti della strage. La copertina del video ha una celtica in mezzo alle parole Acca Larenzia, la stessa celtica contenuta in un maxi manifesto srotolato sopra i palazzi. I fiori e le corone. E sul finale i saluti romani.