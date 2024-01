Mancano medici, l’ospedale richiama quelli in pensione. E’ quanto accade da oggi (anche) a Matera, dove l’Azienda sanitaria ha indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di personale medico in pensione per un periodo di durata non superiore a sei mesi, salvo proroghe, a causa delle grave carenze di dottori all’interno degli ospedali. Come rende noto Rainews le domande su 1500 posti da colmare sarebbero state solamente trenta e solo venti di questi avrebbero le carte in regola per superare la prova di selezione. “In Italia i medici vengono pagati poco rispetto agli altri paesi europei, abbiamo stipendi molto più bassi spesso corrispondono circa al 30% – 40%.” spiega ai microfoni un medico dell’azienda.

La struttura inoltre comunica che al fine di assicurare e garantire tutte le attività cliniche, assistenziali, diagnostiche, strumentali e chirurgiche, è opportuno il reclutamento straordinario di alcune specialità mediche quali Cardiologia, Radiologia, Pediatria, Chirurgia Generale, Medicina d’Emergenza Urgenza, Oncologia Medica, Anatomia Patologica, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione o discipline equipollenti.

“Purtroppo nonostante le innumerevoli procedure poste in campo finalizzate al reclutamento del personale e andate deserte, è stato necessario fare ricorso ad un nuovo avviso, anche per mettere uno stop alle cooperative di medici gettonisti che mortificano le professionalità interne all’Azienda sanitaria” conclude l’azienda.