Una frana ha interessato venerdì 12 gennaio la statale della Valsugana all’altezza di San Marino in Valbrenta. I detriti hanno invaso la carreggiata e i binari della linea ferroviaria. La SS47 è stata chiusa in direzione nord, e anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa per i danni ai binari. Un masso enorme è caduto sullo svincolo sotto il viadotto.