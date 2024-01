L’ha accoltellata 12 volte sul bus nel tentativo anche di rubarle la borsa, dopo mesi di persecuzioni e violenze. La polizia di Milano ha arrestato un 54enne cittadino peruviano per tentato omicidio, rapina e atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna, una cittadina salvadoregna di 46 anni. L’aggressione è avvenuta nella notte tra 29 e 30 dicembre 2023, a bordo del bus 98 quando l’uomo, dopo averla colpita con un coltello più volte, le ha rubato la borsa e si è dato alla fuga.

Trasportata d’urgenza al Niguarda, la donna, inizialmente ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita è stata dimessa il 7 gennaio con una prognosi di 30 giorni. Le indagini degli agenti della Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile milanese, sono riuscite a ricostruite l’accaduto di quella sera. L’uomo, al culmine di una violenta lite, ha sferrato almeno 12 fendenti, colpendo la donna alla gamba destra, al braccio destro e alla schiena, all’altezza del torace, prima di fuggire. Il tentato omicidio è avvenuto dopo mesi di persecuzioni e molestie, culminati, in alcuni casi anche con lesioni personali.