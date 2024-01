“Ucraina? Non daremo più deleghe in bianco sulla politica estera a un governo che si è dimostrato incapace di intraprendere iniziative politiche e diplomatiche anche di pressione sulle istituzioni europee. L’unica iniziativa che abbiamo visto dal governo sull’Ucraina è stata la telefonata di Giorgia Meloni coi comici russi. Noi pensiamo che questo non basti. Peraltro, Meloni in quella conversazione aveva fatto riferimento a dei suoi piani che probabilmente, proprio per aiutare a far finire questo conflitto, ancora stiamo aspettando di vederli”. È la bordata lanciata alla presidente del Consiglio dalla segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata nella trasmissione L’aria che tira (La7), sull’astensione dei dem (tranne Lorenzo Guerini, Marianna Madia e Lia Quartapelle) alla risoluzione della maggioranza sull’Ucraina.

Schlein spiega le posizioni del Pd, che si è astenuto ieri sia sulle risoluzioni sia della maggioranza, sia su quella del Terzo Polo, sia su quella dei 5 Stelle che chiedeva lo stop all’invio di armi a Kiev: “La risoluzione della maggioranza di governo è identica a quella dello scorso anno. Ieri il ministro Crosetto è venuto in Aula e ha parlato del fatto che stiamo davanti a una fase nuova, ma non ha minimamente detto come il governo intenda affrontare questa fase nuova. Noi, pur confermando il pieno supporto all’Ucraina con tutta l’assistenza che serve – continua – siamo convinti del fatto che bisogna fare uno sforzo diplomatico europeo e nella risoluzione di maggioranza non c’era nessun riferimento al ruolo politico e diplomatico della Ue. Ma del resto non ci stupisce, sappiamo che loro non sono mai stati particolarmente convinti. Per noi una politica estera e una difesa comune europea sono punti essenziali.”.

E chiosa: “Ieri il Pd ha votato compattamente la propria risoluzione, che è passata: stata approvata con il voto delle altre opposizioni e con l’astensione della maggioranza”.