Piccolo botta e risposta in apertura del Question time al Senato tra la vicepresidente azzurra, Licia Ronzulli, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. La senatrice non dimentica il compleanno dell’ex premier, che festeggia 49 anni: “Le auguro buon compleanno, che con gli anni arrivi anche la saggezza”. “La ringrazio presidente, lei è molto gentile, spero di poterci arrivare a differenza di altri a cui è precluso in partenza…”, replica subito Renzi, mentre l’Aula applaude.

Il leader di Iv rivolge quindi la sua interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nel prendere la parola dice “l’età è saggezza, ma solo la saggezza è libertà”, rinnovando gli auguri “fervidi e amichevoli” al leader di Italia Viva.