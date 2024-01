A partire dalle 10, in Senato, è previsto l’intervento del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in merito alle recenti novità che riguardano l’ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal nei giorni scorsi aveva rifiutato di sottoscrivere l’aumento di capitale. Per questo motivo, alle 19 di giovedì 11 gennaio, i sindacati sono convocati a Palazzo Chigi.