Come tutte le novità, anche i nuovi tornelli Atm installati in alcune fermate della metropolitana di Milano che, con la loro altezza, dovrebbero essere anti-salto, stanno facendo discutere. Sui social, infatti, in particolare su Tiktok, sono diventati virali video che mostrano come sia possibile “aggirare” comunque i tornelli che consentirebbero il passaggio di due persone con un solo biglietto. Singolare anche la canzone utilizzata, Controtempo di Calcutta. Altro che “guerra persa”, come dice il brano: passare i tornelli in due sarebbe una “guerra vinta”, secondo gli autori dei video.