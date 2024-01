Una cabinovia si è schiantata nel comprensorio sciistico di Hochoetz, Tirolo, in Austria. È successo martedì mattina poco dopo le 10.20 e secondo le prime informazioni della polizia tutti e quattro gli occupanti della cabinovia sono rimasti gravemente feriti, come riporta l’emittente austriaca Orf. Secondo la polizia la cabinovia da otto passeggeri dell’Acherkogelbahn potrebbe essere caduta dopo essere stata colpita da un albero.

Le autorità, al momento, hanno riferito che non sembra essersi trattato di un difetto tecnico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e sono operativi anche gli elicotteri. Non si sa ancora nulla sull’identità dei feriti. Le operazioni di soccorso sono molto complicate. Gli altri utenti della cabinovia, come informa Kronen Zeitung, sono stati informati tramite gli altoparlanti della funivia e ora si trovavano in montagna o a valle.