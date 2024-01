Uccisa dai proiettili dei poliziotti israeliani mentre questi sparavano contro un’auto che si era scagliata su un checkpoint in Cisgiordania. È morta così una bambina palestinese di quattro anni all’ingresso dalla città palestinese di Biddu, vicino a Gerusalemme est. Lo ha ammesso la stessa polizia israeliana che ha sottolineato che la bimba è stata uccisa “per errore”.

Secondo quanto ricostruito, un veicolo con a bordo un uomo e una donna ha accelerato nei pressi del checkpoint nella città di Biddu, ferendo leggermente una giovane agente della polizia di frontiera. I poliziotti hanno immediatamente aperto il fuoco, uccidendo entrambi gli occupanti dell’auto, ma gli spari hanno colpito anche un veicolo che viaggiava dietro e al cui interno si trovava la bimba. La piccola era gravemente ferita. Mentre i medici stavano curando l’agente investita dall’automobile è stata portata loro la bambina, che versava in condizioni critiche. Per lei però non c’è stato nulla da fare: è stata dichiarata morta poco dopo.