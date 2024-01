“Uno slogan femminista recitava ‘il personale è politico’. Oggi invece la politica è solo personale. Nel senso che riguarda solo la persona del leader di turno e non cosa fa il governo. Un gioco a cui non ci interessa partecipare”. Con queste parole il leader di Azione, Carlo Calenda, ha pubblicato un video sui propri social network per spiegare come la conferenza stampa di Giorgia Meloni sia stata “di basso livello”. Tanto che, secondo l’ex ministro, “gli italiani preferiscono guardare ‘L’isola dei famosi'”.