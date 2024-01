Addio a Giulio Santagata. L’ex ministro è morto a 74 anni a Modena. Parlamentare per tre legislature, dal 2001 al 2013, venne eletto per la prima volta alla Camera con La Margherita e fu anche tra i fondatori de L’Ulivo. Amico di Romano Prodi, fece parte del suo secondo governo nel 2006. Economista, nativo di Zocca, nel febbraio 2005 fondò e diresse a Bologna la Fabbrica del Programma, per L’Unione. Nel governo Prodi fu infatti ministro per l’attuazione del programma, fino al 2008. Nel 2018 partecipò alla nascita della lista Italia Europa Insieme, dopo il ritiro di Giuliano Pisapia e del suo progetto Campo progressista. Di recente Santagata aveva avuto problemi di salute e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate.

La prima nota di cordoglio diffusa alle agenzie di stampa è proprio quella di Prodi. “Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo. Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica”, scrive l’ex presidente del consiglio. “Giulio Santagata è stato un amico straordinario e la sua scomparsa mi addolora immensamente. Pieno di intelligenza creativa, di vitalità, di forza politica, Giulio ha regalato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui, una gran voglia di fare, e un sentimento di positività e coraggio. Giulio resterà nel mio cuore e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto”, dice invece la senatrice del Pd Sandra Zampa.