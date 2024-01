Il sindaco di Ravenna ha criticato mercoledì la decisione del governo di far sbarcare i 336 migranti a bordo della Geo Barents a Ravenna. “Per queste navi raggiungere la Romagna significa quattro giorni di viaggio in più circa per persone che hanno anche problemi di salute,” ha detto Michele De Pascale sulla banchina dove la nave umanitaria ha attraccato. “Una scelta discutibile e mai spiegata,” ha aggiunto, specificando che comunque Ravenna “si è sempre messa a disposizione sia con umanità, da contrapporre alla disumanità, ma anche con capacità organizzative, da contrapporre alla disorganizzazione.”

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, anch’egli presente durante le operazioni, ha detto che i migranti verranno ripartiti tra Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.