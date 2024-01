Ieri notte – martedì 2 gennaio 2024 – un gruppo di “ciclo attivisti anonimi” , come si definiscono, è andato armato di pennello e vernice bianca per ripassare la linea di demarcazione della pista ciclabile che si trova sulla curva di piazza di Porta San Lorenzo, a Roma, che si immette sull’omonima via. “Con quest’azione vogliamo mandare un messaggio forte ai Municipi e al Comune – dice una delle ciclo attiviste che preferisce rimanere anonima – le strutture per i ciclisti ci sono ma non sono manutenute, si stanno cancellando e diventano pericolose, perché un ciclista si sente protetto ma non lo è”. “Facciamo un appello al comune di Roma per ricordare che delle ciclabili che ha promesso, 150, non ne stiamo vedendo neanche uno, e diciamo loro di iniziare subito questi cantieri altrimenti inizieremo noi a fare le ciclabili dove vogliamo, fino a sotto il Marco Aurelio”.