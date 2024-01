È un bel gesto di solidarietà e umanità quello compiuto dai carabinieri di Reggio Calabria. Non aveva i soldi per comprare i medicinali della madre l’uomo che ha chiamato i carabinieri la sera di capodanno per comunicare il suo disagio e le difficoltà economiche. L’operatore della centrale ha inviato una volante a casa dell’uomo per verificare la situazione.

I militari, arrivati sul posto, si sono offerti di andare nella farmacia più vicina per acquistare i farmaci necessari e anche alcuni generi alimentari per assicurare alla famiglia un pasto caldo per la serata. Si tratta senza dubbio di un’azione generosa che può essere un buon esempio per tutti.