Non c’è pace per il Giappone: dopo il devastante terremoto – che ha portato a 73 il numero delle vittime – e l’incidente aereo su cui sono in corso le indagini, arriva la notizia di quattro persone accoltellate su un treno fermo nella stazione della metropolitana di Akihabara a Tokyo, in Giappone. A ripotare la notizia l’emittente televisiva Nhk che cita la polizia e spiega che la donna che ha compiuto l’aggressione è stata presa in custodia.