“Quello che abbiamo imparato negli ultimi 30 anni, e che stiamo imparando ora con la tragedia vissuta a Gaza, è che la soluzione deve essere imposta dall’esterno“. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Josep Borrell a Lisbona, dove ha partecipato al Seminario Diplomatico 2024 del ministero degli Affari Esteri portoghese. “La pace sarà raggiunta in modo duraturo solo se la comunità internazionale si impegnerà intensamente per raggiungerla e imporrà una soluzione”, ha detto indicando gli Stati Uniti, l’Europa e i Paesi arabi come gli attori responsabili per trovare una soluzione.