Due esplosioni hanno colpito una zona vicino al cimitero dove è sepolto il defunto generale dei pasdaran Qassem Soleimani: almeno 20 persone iraniane sono morte e almeno altre 50 ferite, ha riferito la TV di stato iraniana. Altre fonti, tra cui l’agenzia Tasnim riportano che in realtà le vittime potrebbe essere più di 50. Le esplosioni, probabilmente causate da due bombe, sono avvenute durante una manifestazione per ricordare il generale del quale ricorre oggi il quarto anniversario dall’uccisione in un raid Usa in Iraq.

Il capo della Mezzaluna Rossa della provincia di Kerman, Reza Fallah, ha confermato all’Irna che almeno 20 persone sono state uccise e altre 50 sono rimaste ferite durante l’incidente. “I feriti vengono evacuati, ma la grande folla ha bloccato le strade che portano al cimitero”, ha aggiunto. “La prima esplosione è avvenuta a 700 metri e la seconda a un chilometro di distanza dalla tomba del generale Soleimani. Non è chiaro se l’esplosione sia stata dovuta a bombole di gas o ad un attacco terroristico, ma la questione è oggetto di indagine da parte delle forze di sicurezza”, ha detto Fallah. In precedenza, il sito di notizie giudiziario Nournews aveva affermato che diverse bombole di gas erano esplose sulla strada che porta al cimitero. Al contrario, secondo la tv di Stato iraniana non ci sono dubbi che si tratti di un “attacco terroristico”. Nel dare l’annuncio l’emittente ha citato il governatorato della regione di Kerman, dove si trova la tomba.