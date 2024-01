Il ministero dei Trasporti giapponese ha ordinato la chiusura temporanea dell’aeroporto di Haneda a seguito della collisione tra l’aereo di linea della Japan Airlines, con a bordo quasi 400 passeggeri, e un aeromobile della Guardia costiera. Le immagini in tempo reale dell’emittente pubblica Nhk mostrano il vettore ancora avvolto dalle fiamme sulla pista di atterraggio, e gli idranti utilizzati dai 70 camion di pompieri impiegati per l’emergenza. Le autorità governative hanno avviato un’indagine interna per stabilire le cause dell’incidente. L’ultimo disastro aereo in Giappone si è verificato nel 1985, quando un jumbo jet della Japan Airlines, decollato a Tokyo e diretto a Osaka, si è schiantato nella prefettura di Gunma uccidendo tutte le 520 persone a bordo. Si tratta di uno dei maggiori disastri della aviazione civile moderna.