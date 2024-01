Un aereo Airbus A350-941 della Japan Airlines ha preso fuoco sulla pista di atterraggio dell’aeroporto Haneda di Tokyo intorno alle 17.47 ora locale, le 9.47 in Italia. Il video di una tv locale mostra una fiammata sprigionarsi dalla fiancata: l’aeromobile, avvolto dalle fiamme, si è spezzato in due.

A bordo c’erano 379 persone, di cui 367 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio: tutti sono stati evacuati. I vigili del fuoco di Tokyo riferiscono che le fiamme sono state causate da una collisione avvenuta dopo l’atterraggio fra l’aereo e un velivolo della Guardia costiera: cinque delle sei persone a bordo di quest’ultimo aeromobile risultano disperse.

L’Airbus incendiato operava il volo 516 di Japan Arlines, partito dall’aeroporto di Shin-Chitose (vicino a Sapporo, sull’isola di Hokkaido) e diretto a Tokyo-Haneda. Dalle 18 ora locale, le 10 in Italia, sono sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo dallo scalo della capitale, uno degli aeroporti più trafficati del Giappone.