La sfide della Cina per l’anno che verrà sono tante. Taiwan è uno dei dossier più caldi dopo un anno di tensioni, mentre proseguiva il conflitto tra Russia e Ucraina e scoppiava quello tra Israele e Hamas. Nel discorso di fine anno il presidente Xi Jinping rivolgendosi alla nazione ha ribadito che la Cina “sarà sicuramente riunificata” all’isola. “Tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese“, ha sottolineato Xi, citato dall’agenzia di stampa statale Xinhua. Nel suo discorso di Capodanno trasmesso da CCTV il presidente ha detto che la riunificazione con Taiwan è una “necessità storica“.

Dichiarazioni che arrivano a pochi giorni dalle elezioni a Taiwan. Pechino ha criticato il candidato alla presidenza, William Lai, definendolo un “distruttore della pace” dopo le sue parole in un dibattito televisivo in cui ha difeso il diritto di Taiwan di governarsi come democrazia. Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, ha detto che Lai, attualmente vicepresidente e candidato del Partito democratico popolare attualmente al governo è “l’istigatore di una potenziale guerra pericolosa nello Stretto di Taiwan”. Lai ha detto di essere disponibile a tenere colloqui con Pechino “purché ci sia uguaglianza e dignità su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan”. Lai si candida alle elezioni presidenziali del 13 gennaio contro i candidati Hou Yu-ih del partito Kuomintang, più favorevole alla Cina, e Ko Wen-je del Partito popolare di Taiwan.

C’è stato anche uno scambio di auguri con il presidente russo Vladimir Putin. Xi ha sottolineato che le relazioni tra Pechino e Mosca si sono rafforzate nel corso del 2023. “Di fronte a cambiamenti inediti in un secolo e a una situazione regionale e internazionale turbolenta, le relazioni Cina-Russia hanno mantenuto uno sviluppo sano e stabile e sono progredite in modo costante nella giusta direzione”, ha detto X citato dal canale statale Cctv. “Sotto la nostra guida congiunta, la reciproca fiducia politica si è approfondita, il nostro coordinamento strategico stretto, e la cooperazione reciprocamente benefica ha continuato a produrre nuovi risultati”.