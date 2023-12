Thomas White, il direttore dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi, ha pubblicato su X un video girato a Gaza che mostra l’assalto di migliaia di persone disperate a un camion con gli aiuti umanitari. “Le persone sono affamate e cercano disperatamente un convoglio di cibo” scrive, denunciando una situazione umanitaria sempre più drammatica. Soprattutto nel nord di Gaza, nella morsa dell’esercito israeliano. Nel nord ridotto in macerie e con ormai poca copertura mediatica, chi non ha avuto la possibilità di spostarsi verso Khan Younis e Rafah vive in condizioni disumane. “Il 40% della popolazione è a rischio carestia. Sono necessarie forniture più regolari: è necessario un accesso sicuro e sostenibile degli aiuti ovunque, compreso il nord di Gaza“