Nell’ultima puntata di questa quinta edizione di Ecofuturo TV il tema che affrontiamo riguarda le abitazioni condominiali e la condivisione dei consumi. Oltre alle comunità energetiche rinnovabili, l’altro metodo per condividere gli impianti e l’energia pulita è quello che coinvolge chi abita in uno stesso palazzo. La CER offre l’opportunità di abbattere i costi delle bollette e fare bene all’ambiente condividendo l’energia. Nella puntata vediamo come si sono sviluppati gli impianti fotovoltaici e le tecnologie a disposizione per produrre energia pulita. Per migliorare il comfort delle abitazioni si possono realizzare anche piccoli interventi edili, installando per esempio dei cappotti termici con l’obiettivo di diminuire la dispersione di energia della casa e avere un’abitazione coibentata che trattiene il caldo d’inverno e il fresco d’estate e si protegge dalle temperature esterne. L’azienda Tecnocanapa-Senini realizza cappotti in sola calce e canapa, mentre un altro esempio coibentazione delle case e dei condomini è quello del cappotto invisibile, ideato dall’azienda ISOLARE che utilizza il metodo dell’insufflaggio per “imbottire” l’intercapedine delle abitazioni di materiali riciclati ad alto valore isolante.

Per completare la “ristrutturazione” green dei nostri edifici occorre cambiare i sistemi di riscaldamento tradizionali con tecnologie moderne come le pompe di calore, che rendono maggiormente in termini di produzione di calore e raffrescamento, abbassano i costi delle bollette, eliminando il gas dalle case e non danneggiano l’ambiente.

E per concludere, vi portiamo all’ultima tappa del Farming Tour, presso la società agricola il Raccolto a Bentivoglio in Emilia-Romagna.