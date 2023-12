È un 29enne il presunto autore dell’aggressione a un 70enne, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre nel centro storico di Firenze, in via de bentaccordi, a pochi passi da piazza Santa Croce. I carabinieri sono arrivati all’identificazione del giovane al termine di indagini condotte anche attraverso la visione del sistema di videosorveglianza della zona. Il 29enne è stato denunciato. Nelle prossime fasi degli accertamenti, spiegano i carabinieri, verranno ricostruiti i motivi del gesto. L’aggressione era stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona: nel video si vedeva l’aggressore spingere violentemente contro un muro il 70enne e poi, dopo averlo buttato a terra, prenderlo a calci al ventre, alla schiena e alla testa. Nel pestaggio l’anziano ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 21 giorni. L’anziano sarebbe stato aggredito perché aveva rimproverato il giovane che non teneva il suo cane al guinzaglio e per questo poteva essere pericoloso.