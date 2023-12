È capitato già in passato che il 112 ricevesse telefonate non perché ci fosse un reato in corso, ma perché dall’altro lato del telefono ci fosse una persona sola, magari in difficoltà. Come racconta l’Ansa una 90enne di Budoni (Sassari) il pomeriggio del 25 dicembre scorso ha deciso di chiamare i carabinieri della compagnia dei Carabinieri di Siniscola per avere compagnia. In fondo lei figlia di un appuntato ha sempre considerato l’Arma parte della famiglia.

“In questa giornata di festa la solitudine per me aumenta, se non vi disturbo, visto che sento la divisa dell’Arma come famiglia, mi piacerebbe trascorrere qualche ora con voi” ha spiegato l’anziana. E così poco dopo il comandante ha inviato una pattuglia di due uomini in casa della signora.

“È stato un piacere oltre che un grande onore per noi essere stati dalla signora per farle gli auguri di Natale e regalarle alcune ore di compagnia alleviando quindi la sua sofferenza – ha raccontato all’Ansa il capitano Marco Calò – Credo che il nostro compito sia quello di vigilare su queste persone fragili che chiedono compagnia. Da adesso in poi avremmo un’attenzione speciale per la signora e cercheremo di prendercene cura al netto del grande lavoro che fanno i familiari che sono comunque presenti”.