Eric Adams – sindaco democratico di New York – ha studiato un nuovo piano per limitare l’arrivo degli autobus carichi di migranti nel tentativo di contenere quella che è ormai una crisi sociale ed umanitaria. Secondo il New York Times, il progetto prevede che le aziende di trasporto dovranno dare un preavviso di 32 ore prima di scaricare migranti in città e dovranno farlo in un arco di tempo limitato. Chi non si adegua al provvedimento potrà essere soggetto a multe e persino al carcere.

Eric Adams è ricorso alle maniere drastiche dopo che nella solo nottata del 26 dicembre sono arrivati 14 autobus dal Texas: il numero più alto dalla primavera del 2022. “Non possiamo permettere che gli autobus con a bordo persone bisognose di aiuto arrivino senza alcun preavviso a qualsiasi ora del giorno e della notte – ha detto Adams -. Che sia chiaro, questo non blocca gli arrivi ma serve a garantire la sicurezza dei migranti”. Dalla primavera del 2022 più di 160mila migranti sono arrivati a New York. La reazione della città è stata quella di offrire loro dei biglietti di sola andata per l’America Latina nel tentativo di scoraggiare le persone a venire nella metropoli.

Il sindaco di New York non è il solo ad aver segnalato il problema: anche i primi cittadini di Chicago e Denver hanno richiesto un aiuto federale e di coordinamento con il Texas a causa del costante aumento di richiedenti asilo, che arrivano nelle loro città con autobus e aerei. Questo tipo di operazione è stata decisa da Greg Abbott – governatore repubblicano del Texas – e dallo scorso anno più di 80mila migranti sono stati trasportati nei territori a guida democratica. I sindaci di New York, Chicago e Denver hanno tenuto una conferenza stampa mercoledì 27 dicembre e hanno scritto una lettera al presidente Joe Biden, chiedendo più fondi e un programma definito per quando arrivano gli autobus. Adams ha dichiarato che imporrà regole simili a quelle di Chicago con cause legali, multe e biglietti e che gli autobus potranno arrivare in un unico punto di raccolta i mercoledì solo tra le 8:30 e mezzogiorno. Anche Denver ha imposto regole simili con orari specifici e giorni prestabiliti. Un portavoce ha detto che l’amministrazione del governatore del Texas continuerà a “intraprendere un’azione storica” finché l’amministrazione di Biden non metterà in sicurezza il confine.