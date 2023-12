Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre il portone di Palazzo Chigi è stato imbrattato con la scritta “Rex Republc”. La frase è stata impressa con una bomboletta di vernice rossa, e presenta un refuso (manca una “i” nella seconda parola). L’episodio è accaduto intorno all’1 di notte.

Per l’atto vandalico è stato fermato un giovane di 25 anni, avvistato dagli agenti dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza della Presidenza del Consiglio e poi bloccato ad altezza di via Frattina, proprio nei pressi della sede del governo. Durante la fuga il venticinquenne si è disfatto della bomboletta, gettandola in un cassonetto della spazzatura, ma gli agenti l’hanno recuperata e sequestrata. Il giovane è stato poi portato in commissariato e denunciato a piede libero. Il 25enne, stando a quanto appreso dall’agenzia La Presse, è affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica e la Digos della questura di Roma. Il portone è stato poi ripulito e aperto in mattinata.