Uno schianto contro il guard rail in piena notte è costato la vita a un giovane di 22 anni, mentre uno dei due passeggeri che erano a bordo dell’auto con lui è rimasto ferito. È accaduto lungo la statale 336 che conduce a Malpensa, tra gli svincoli di Buscate e Castano, in direzione dell’aeroporto.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l’auto sulla quale viaggiava il ragazzo, insieme a un 20enne e un 19enne, è andata a sbattere contro le lamiere che separano le carreggiate. Il giovane 22enne – originario di Nosate – è morto pochi minuti dopo l’impatto, mentre il suo amico – un 19enne di Boffalora Ticino – è in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso dall’elisoccorso. Illeso invece il terzo ragazzo, di Novara, che si trovava a bordo dell’autovettura, un’Audi.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre e ha comportato la chiusura della statale per permette ai vigili del fuoco, intervenuti da Inveruno, di liberare i ragazzi dalle lamiere e rimettere in sicurezza la carreggiata. L’intervento è durato oltre cinque ore.