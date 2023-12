Sarà Taylor Swift l’àncora di salvezza di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2024? Iniziano a chiederselo alcuni osservatori politici americani, ipotizzando che un aperto sostegno della più popolare star della musica mondiale possa spostare fino a oltre un milione di preferenze nelle urne. Si tratterebbe insomma di un remake dell’effetto Oprah Winfrey per Barack Obama nel 2008: secondo diversi analisti, il sostegno di Winfrey infatti portò all’ex presidente oltre un milione di voti.

Adesso tutti gli occhi sono puntati su Swift, che già nel 2020 aveva sostenuto l’attuale inquilino della Casa Bianca. Il suo effetto potrebbe anche essere più ampio, considerato che più delle metà degli americani si considera sua fan e fra questi molti repubblicani, riporta Msnbc in un’analisi di Michael A. Cohen, senior fellow presso il Centro per gli studi strategici della Fletcher School presso la Tufts University.

Il presidente, in profonda difficoltà nei sondaggi e recentemente capace di confondere proprio Swift con Britney Spears, dovrà nei prossimi mesi trovare una chiave per rimontare Donald Trump, il suo più probabile sfidante. Se l’endorsement di Swift spingesse al voto anche solo una frazione dei suoi 272 milioni di follower su Instagram, si tratterebbe di centinaia di migliaia di persone che andrebbero al voto invece di stare a casa e rinunciare al proprio diritto. E questo potrebbe fare la differenza, soprattutto per i democratici. Senza contare che per i repubblicani sarebbe difficile criticare Swift visto che rischierebbero di attirarsi le ire anche di parte dei loro elettori.

Per capire il potenziale impatto di Swift, come ricorda Cohen, basti pensare che il suo Eras Tour ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa e ha incassato più di un miliardo di dollari, con fan che hanno pagato migliaia di dollari per accaparrarsi sul mercato secondario i peggiori posti negli stadi. Secondo una stima di QuestionPro Research, gli “Swifties” (i fan della popstar) spendono circa 93 milioni di dollari per spettacolo tra biglietti, viaggio, alloggio, cibo e merchandising.

Il tour insomma arriverà ad avere un impatto pari a 5,7 miliardi di dollari per l’economia statunitense. Di recente il governatore dell’Illinois J.B. Pritzker ha attribuito a Swift il merito di aver rilanciato l’attività turistica dello Stato e l’impatto economico del tour su quell’industria è stato così profondo che è stato menzionato in un rapporto pubblicato dalla Federal Reserve. La rivista Time ha nominato Swift come “persona dell’anno” nelle scorse settimane definendola “la maestra narratrice dell’era moderna”.