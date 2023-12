Una storia strappa lacrime quella scelta dall’Atletico Madrid per augurare buone feste ai suoi tifosi sui canali social del club bianco rosso. Un tassista si imbatte in un uomo anziano, evidentemente in preda a uno stato confusionale e lo aiuta a ritrovare la via di casa, dove ad attenderlo c’è la figlia in ansia per lui. Nel tragitto i due parlano di calcio, un calcio d’altri tempi, con protagonisti cha hanno lasciato un segno indelebile nella memoria dell’uomo.

L’anziano ricorda infatti le Gesta di Alfredo Di Stefano, campione che vestiva però la maglia del Real Madrid. Il tassista, tifoso dell’Atletico, ripone per un attimo il gagliardetto della sua squadra con un gesto di sensibilità e rispetto per quell’anziano e il suo ricordo ancora animato dalla passione.