Un vasto incendio è divampato intorno alle 15.30 all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta a Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo interessa l’impianto per il trattamento biologico meccanico Tmb1. Si è anche alzata una colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Le squadre Arpa sono state attivate e stanno andando sul posto per installare i campionatori necessari per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Per domare le fiamme sono al lavoro 40 vigili del fuoco, impegnati con 13 automezzi. È stato richiesto inoltre alla Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio l’invio di personale Gruppo operativo speciale con i mezzi di movimento terra. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. L’area è stata perimetrata e messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. A recarsi sul luogo anche l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi e il dg di Ama Alessandro Filippi.

L’impianto di Malagrotta era già stato interessato da un rogo a giugno quando il tmb2 è andato completamente distrutto. In quell’occasione per spegnere completamente il rogo erano stati necessari diversi giorni. Prima le fiamme avevano colpito anche altri impianti di trattamento meccanico biologico. L’11 dicembre 2018 era andato a fuoco il Tmb Salario e a marzo 2019 il tmb di Rocca Cencia.