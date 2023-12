Si intensificano gli sforzi delle onlus a sostegno dei bisognosi, nel periodo delle feste natalizie. Sono migliaia le persone che in questi giorni fanno la fila davanti alla onlus “Pane Quotidiano“, per ricevere scorte di vestiti, generi alimentari e giocattoli per bambini: “Negli ultimi periodi registriamo oltre 5mila passaggi al giorno, fino a qualche mese fa erano 3mila”, spiega Luigi Rossi, vice presidente di Pane Quotidiano, secondo cui i flussi di bisognosi “sono in costante aumento”. “Chiuderemo il 2023 con circa 1 milione e 400mila passaggi“, ha aggiunto.

L’iniziativa della Fondazione Fatto Quotidiano