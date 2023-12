Un 51enne di origine albanese si è barricato per sei ore nella propria abitazione a Prignano sulla Secchia, nel primo Appennino modenese, dove i carabinieri erano giunti per arrestarlo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking (atti persecutori) nei confronti dell’ex moglie. Dopo una lunga trattativa, condotta dai Nuclei speciali d’intervento insieme al negoziatore del Comando provinciale, l’uomo è uscito consegnandosi spontaneamente: all’arrivo dei militari, in un primo momento era salito sul tetto.

L’uomo era già stato condannato in via definitiva per lo stesso reato e stava scontando la pena agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo la Procura modenese aveva però reiterato le condotte persecutorie, in particolare con telefonate di minaccia, appostandosi sotto casa della vittima, seguendola nei suoi spostamenti e minacciando altri testimoni. Ne è nato un nuovo procedimento penale, che ha portato alla misura cautelare di custodia in carcere.