Sono precipitati insieme dal sesto piano di un palazzo in via Ausonia, a Palermo, finendo sulla tettoia di un ristorante. Un volo che non ha lasciato scampo a un 38enne, professore della facoltà di Ingegneria, morto sul colpo forse per proteggere il figlio. Il piccolo è ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Cervello ma sarebbe rimasto sostanzialmente illeso perché la sua caduta è stata attutita da alcuni pannelli.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di valutazione ma, stando alle prime testimonianze, sembra che il bambino, 4 anni, si sia sporto pericolosamente dal balcone e il padre sarebbe precipitato con lui nel tentativo di afferrarlo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 in pochi minuti. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane professore universitario.

Articolo in aggiornamento