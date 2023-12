La scure del cambiamento climatico non risparmia le feste di Natale con sole, temperature elevate e nessuna perturbazione. Un vasto anticiclone sarà protagonista di questo periodo: estendendosi dal Nord Africa fin sul bacino del Mediterraneo, porterà le temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento, in particolare sulle Alpi (con valori di circa +10°C oltre le medie) e al Centro-Sud, come riporta il Meteo.it. A Palermo si arriverà a punte di 17 gradi previste per il 25 dicembre.

Complice l’assenza di vento, però, l’alta pressione causerà nebbie sulle pianure del Nord, soprattutto di notte e dopo il tramonto di martedì 26 dicembre. E lo stesso effetto potremo averlo anche lungo le coste, specie sulla Liguria di levante e sull’alta Toscana. La giornata di Natale, nello specifico, sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo ovunque ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o anche coperto in pianura dove ci saranno, appunto, le nebbie. Schiarite soleggiate, invece, sui settori alpini e prealpini, e a Trento si toccheranno addirittura i 14°C di massima.

Stiamo quindi andando incontro a giornate calde e festività insolite sul fronte meteorologico. Che sia il Natale più caldo degli ultimi anni? Già lo scorso anno, caratterizzato da eventi meteo estremi, si era parlato – per alcune zone del Paese – del “Natale più caldo degli ultimi 50 anni”, sempre a causa dell’Anticiclone Africano.

Tutti sintomi di una situazione ambientale ormai allarmante. Venerdì 17 novembre, per la prima volta, la temperature media della terra è risultata di 2 gradi centigradi superiore ai valori antecedenti la rivoluzione industriale. Una soglia importante che, semplificando, ha fatto da spartiacque tra un surriscaldamento globale considerato fino a ora gestibile e cambiamenti climatici che si annunciano più catastrofici ed imponderTTabili. Ed è quindi molto probabile che molti record saranno superati a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale che sta colpendo il Paese.