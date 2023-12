Attacchi terroristici in diversi Paesi d’Europa nelle notti di Natale e Capodanno. Un’azione coordinata per gettare di nuovo il terrore nel Vecchio Continente, mentre la guerra di Israele a Gaza alimenta da mesi ormai la narrativa delle organizzazioni estremiste sulla necessità di colpire Israele e i suoi alleati. L’allarme sicurezza in Austria, Germania e Spagna è scattato dopo una soffiata ricevuta dalle forze di sicurezza dei tre Paesi secondo la quale una cellula terroristica islamista e transnazionale legata allo Stato Islamico sta pianificando attacchi multipli nelle città europee. Secondo le informazioni della Bild, i primi arresti da parte di unità speciali sono stati effettuati oggi a Vienna e in Germania.

L’alert riguarda soprattutto alcune città nello specifico: i bersagli potrebbero essere le funzioni religiose di Natale a Colonia, Vienna e Madrid, da quanto si apprende. Tanto che le forze di sicurezza tedesche hanno svolto anche un’operazione di controllo all’interno della Cattedrale di Colonia che è stata perquisita sabato sera. La polizia è intervenuta con i cani anti-esplosivo per assicurarsi che nella chiesa non siano già stati collocati oggetti pericolosi. “A causa di un’indicazione di pericolo per la cattedrale di Colonia, la polizia adotterà speciali misure di protezione a partire da questa sera”, ha dichiarato un portavoce della polizia della città. Il capo della polizia di Colonia, Michael Esser, responsabile dell’operazione, spiega che “anche se la soffiata si riferisce alla notte di Capodanno, questa sera faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei visitatori della cattedrale durante la vigilia di Natale. La cattedrale sarà perlustrata con i cani dopo la messa serale e poi chiusa a chiave – ha aggiunto – Domani tutti i visitatori saranno controllati prima di entrare in chiesa”.

Altre misure di sicurezza straordinarie vengono annunciate intorno alla cattedrale di Santo Stefano a Vienna. “Queste misure precauzionali – ha annunciato la polizia – hanno lo scopo di mantenere la sicurezza del popolo austriaco. Ci saranno precauzioni rafforzate da parte della polizia durante le vacanze di Natale. Verranno schierate forze civili e in uniforme con equipaggiamento speciale”. L’attenzione della polizia si concentra principalmente sulle chiese e sugli eventi religiosi, in particolare le funzioni religiose e i mercatini di Natale.