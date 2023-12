“L’Italia si presenta sola sulla scena europea. Non abbiamo capito bene le ragioni di fondo di questa posizione del governo italiano. Non lo abbiamo capito. Una cosa è chiara: da oggi in poi l’Italia è più debole, non è più forte”. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non risparmia critiche al governo per la scelta di bocciare il Mes: “Ma davvero si può pensare che un solo Paese che si orienta in maniera opposta a tutti gli altri possa poi avere la solidarietà, il dialogo, la comprensione da parte dell’Europa? É evidente che questa scelta dell’Italia in qualche modo ce la faranno pagare. Avremo modo di verificarlo nei prossimi mesi, quando da parte dell’Europa, anche per l’accordo nuovo che è stato firmato, i controlli sulle finanze pubbliche del nostro Paese diventeranno molto più rigorosi e molto meno flessibili. Ma avremo modo di accorgersene nei prossimi anni. Oggi siamo ancora in un clima di autocelebrazione e di finzioni politiche”.