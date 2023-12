Una neonata è stata lasciata intorno alle 7:20 di sabato 23 dicembre nella culla termica della parrocchia dedicata a san Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A prenderla tra le braccia è stato il parroco, don Antonio Ruccia, allertato dal sensore che ha fatto squillare il suo cellulare. La bimba, nata da pochi giorni, è in buone condizioni di salute ed è ora ricoverata nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari per accertamenti. “Si chiamerà Maria, in riferimento alla Madonna, e Grazia perché è un dono”, afferma don Ruccia. “È stata un’emozione immensa – sottolinea -, soprattutto adesso che siamo sotto Natale”. “È una luce immensa perché è una vita salvata – aggiunge – Questo non è un abbandono, ma un lascito”.