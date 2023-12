Sono più di mille, tutti dei partiti di opposizione, gli emendamenti alla manovra presentati in Commissione Bilancio alla Camera. Lo si apprende da fonti parlamentari. Pd e Movimento 5 stelle hanno presentato ciascuno più di trecento proposte di modifica: 260 arrivano dall’Alleanza Verdi e Sinistra, una settantina da Azione, il resto da Italia viva e +Europa.

Sabato mattina la Commissione ha svolto e concluso la discussione generale sul testo: il termine per la presentazione degli emendamenti scadeva alle 14:30. Nella mattinata di mercoledì 27 si saprà quali sono stati dichiarati ammissibili e inizierà il voto, che dovrà concludersi entro sera, perchè giovedì 28 il provvedimento è atteso in Aula.

Il disegno di legge di bilancio è arrivato a Montecitorio appena un giorno dopo il via libera con la fiducia di venerdì al Senato: l’approvazione in Aula è attesa entro il 29 dicembre. Il governo ha annunciato di non voler porre la questione di fiducia anche nel secondo ramo del Parlamento.