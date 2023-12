Una coppia italiana è rimasta coinvolta in un incidente stradale, poco dopo essere arrivata in Kenya per una vacanza. Disgraziatamente la donna, Antonietta Bigliotto, turista di 79 anni residente a Milano, ha perso la vita mentre il coniuge ha riportato solo qualche contusione e non sarebbe in condizioni gravi.

L’incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto nel tratto di strada tra Kilifi e Malindi. La coppia si trovava a bordo di un taxi che li stava accompagnando al loro alloggio quando è avvenuto lo scontro con un camion. La dinamica del sinistro non è ancora molto chiara. Il caso è seguito dall’ambasciata italiana.