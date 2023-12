La Polizia ferroviaria di Lodi ha bloccato e fermato un 25enne che nella giornata di ieri 21 dicembre ha rapinato e aggredito uno studente di sedici anni a bordo del treno regionale 2472 partito da Parma e diretto a Milano Centrale. Fondamentale è stato l’intervento degli altri passeggeri, che non solo hanno aiutato la Polizia a individuare il colpevole, ma sono anche intervenuti durante l’aggressione, bloccando il malintenzionato.

Il minorenne è salito sul treno alla stazione di Parma. Dopo qualche minuto è stato preso a pugni e gli è stato strappato di mano il telefono. L’aggressore si è messo a urlare, intimandogli di riferirgli i codici di accesso dello smartphone. Per fortuna un cittadino originario del Gambia è intervenuto bloccando il 25ennee, dopo di lui, sono arrivati anche il capotreno e altri passeggeri. Il capotreno ha quindi contattato la centrale di polizia di Lodi, così da far scendere l’aggressore e darlo subito in consegna agli agenti. Il giovane ha tentato di divincolarsi sferrando calci e pugni e ha anche colpito uno degli agenti, che ha dovuto quindi ricorrere alle cure ospedaliere.