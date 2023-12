Ha taggato due persone sul suo profilo Threads, sotto un meme estremamente offensivo rivolto a Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa in Veneto nelle scorse settimane. È bufera su Luigi Cherubini, centrocampista della Roma Primavera. Il giovane calciatore si è difeso attraverso un nuovo profilo Instagram, sostenendo di non avere più accesso ai precedenti profili social, in quanto tutti hackerati. “Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili”, ha scritto il 19enne.

Dai commenti sotto il post appare evidente che il giovane, però, non sia stato creduto dai fan e dagli utenti di Instagram: “Avresti fatto più bella figura ad ammettere un errore“, “Effettivamente gli hacker sono risaputi commentare post meme su Giulia Cecchettin taggando gli amici del soggetto hackerato”, scrivono alcuni. Dalla As Roma, intanto, non sembra essere arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Stando a quanto riportato dal Corriere dello sport, anche il club, che ha chiesto immediatamente spiegazioni al ragazzo, ha fatto sapere che Cherubini sarebbe stato vittima di hackeraggio.