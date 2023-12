Ladi, in provincia di Torino, è uno degli impianti che il governo (Matteo Salvini in testa) sta valutando per ospitare le gare di alcune discipline sportive in occasione dei Giochi olimpici invernali di. La struttura, realizzata in occasione delle Olimpiadi del 2006, è stata, e ora richiederebbe un importante intervento di recupero – già ampiamente fuori tempo – e rimessa in funzione per essere usata. Dopo la presentazione dei progetti avvenuta nei giorni scorsi, la Fondazione Milano Cortina dovrà prendere una decisione definitiva entro gennaio, secondo l’indicazione del Cio.. Nelle immagini girate con il drone in località Pariol si possono vedere le condizioni attuali dell’impianto olimpico in disuso.