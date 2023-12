Sul sito di Arera (l’autorità di regolamentazione dell’energia) è stato pubblicato un vademecum per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Per le forniture di gas il passaggio scatta con il nuovo anno, per l’elettricità c’è tempo fino a luglio. In particolare il sito riporta le l’elenco delle offerte Placet dedicate ai clienti non vulnerabili attualmente serviti in tutela che non hanno ancora effettuato la scelta di un’offerta nel mercato libero. Chi, per qualsiasi ragione, non ha ancora effettuato una scelta, resterà con il medesimo venditore e avrà la fornitura garantita ma si vedrà applicare da gennaio 2024 l’offerta Placet dedicata, con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità ma con componente fissa annuale (Pfix) definita dal venditore stesso. Le condizioni economiche, limitatamente alla componente fissa annuale (Pfix), saranno quindi diverse in funzione del venditore con cui ci si trova al momento. Per consentire una migliore comparazione tra le condizioni economiche che verranno applicate e quelle disponibili sul mercato, l’Autorità mostra le condizioni segnalate dai vari venditori. Inserendo il codice offerta su ilportaleofferte.it (portale pubblico, indipendente e istituzionale) si potranno così confrontare (anche con l’attuale servizio di tutela, destinato a concludersi) le ipotesi di spesa annuale di ciascuna possibile alternativa, sia nel mercato libero che con le Placet dedicate.

Secondo Adiconsum Lombardia la tariffa ‘placet’ sul gas può costare “da 400 euro annui a 4mila euro annui” per un consumo di 2metri cubi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che “se non ci sono i requisiti per rimanere nel mercato tutelato come soggetti “vulnerabili”, si rende necessario valutare il passaggio ad una offerta di mercato libero, prima di tutto contattando l’attuale gestore e poi effettuare una ricerca di mercato per scegliere il gestore e l’offerta più conveniente”. La cosiddetta tariffa ‘placet’ – spiega l’associazione dei consumatori – è “una proposta commerciale con prezzi stabiliti liberamente, ma con condizioni contrattuali definite dall’Arera” e viene applicata in automatico a chi non ha i requisiti per rimanere nel mercato tutelato e non effettua nessuna scelta di mercato libero entro il prossimo 31 dicembre. Si tratta di una tariffa che “mostra tutti i suoi lati deboli, perché le regole del mercato ‘liberò prevedono il coinvolgimento responsabile del consumatore”. Da uno studio effettuato da Adiconsum Lombardia e Adiconsum Monza Brianza Lecco, emerge con chiarezza che i vari gestori, offrono sul mercato offerte sul gas ad oggi molto più vantaggiose rispetto alla tariffa ‘placet’.